Para Bahnrad: Hausberger holt vierte WM-Medaille

Paralympics-Siegerin Maike Hausberger hat bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro am Abschlusstag beim vierten Start ihre vierte Medaille gewonnen. Nach Bronze im Zeitfahren über 1000 m sowie im Sprint und Silber im Scratch belegte die 31-Jährige im Elimination-Rennen ebenfalls den dritten Platz. Die Rheinland-Pfälzerin musste sich in der Startklasse C2 erneut ihren Dauerrivalinnen Flurina Rigling aus der Schweiz und der Brasilianerin Sabrina Custódia da Silva geschlagen geben.

Das Trio macht die Medaillen in der Startklasse C2 quasi unter sich aus. In allen Wettbewerben standen Hausberger, Rigling und Custódia da Silva auf dem Podium, im Scratch konnte Hausberger Custódia da Silva hinter sich lassen. "Für mich war das eine erfolgreiche WM", sagte Hausbeger: "Die kräftezehrende Saison ist nun vorbei, im nächsten Jahr geht es für mich darum, das letzte Quäntchen herauszukitzeln, das vielleicht noch zu einem Titel fehlt."

Die Deutsche steht nun bei acht WM-Medaillen auf der Bahn. Bei den Paralympics in Paris hatte die Triererin das Einzelzeitfahren auf der Straße gewonnen. In Rio war sie für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) Alleinunterhalterin auf dem Podest, insgesamt holte das vierköpfige Aufgebot allerdings acht Top-Fünf-Platzierungen.

"Maike hat hier richtig abgeliefert, großes Kompliment dafür", sagte Bundestrainer Gregor Lang - und haderte mit den sonstigen Leistungen: "Von den Jungs hatte ich mir vor allem in den Scratch- und Elimination-Rennen mehr erwartet. Daran müssen wir arbeiten. Manchmal waren es Kleinigkeiten, die gefehlt haben und mit etwas Glück hätten wir mehr Medaillen holen können." Das Team habe "viel gelernt".