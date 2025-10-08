Para-EM: Deutsche Sportschützen holen vier Medaillen

Die deutschen Sportschützen haben die Para-EM im kroatischen Osijek mit vier Medaillen abgeschlossen. Die dreimalige Paralympics-Siegerin Natascha Hiltrop ragte mit zweimal Einzel-Silber im Kleinkaliber-Dreistellungskampf sowie im Liegendschießen heraus. Dazu holte sie in den Team-Wettbewerben gemeinsam mit Tjark Liestmann und Bernhard Fendt jeweils Bronze.

"Natascha hat erneut eindrucksvoll bewiesen, dass sie beim Saisonhöhepunkt im entscheidenden Moment Spitzenleistungen abrufen kann. Sie hat alle Erwartungen erfüllt und erneut bestätigt, dass sie zur absoluten Weltspitze gehört", sagte Bundestrainer Rudi Krenn: "Mit den vier Medaillen sind wir zufrieden."