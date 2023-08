Para-Schwimm-WM: Scholz holt nächste Silbermedaille

Anzeige

Tanja Scholz hat den deutschen Para-Schwimmern bei der WM in Manchester mit Silber über 200 m Freistil in der Startklasse S5 die nächste Medaille beschert. Die 39-Jährige schlug nach 2:57,27 Minuten zehn Sekunden später als die siegreiche Italienerin Monica Boggioni an. Für Scholz ist es bereits die fünfte Medaille bei dieser WM.

Über 50 m Freistil, 100 m Freistil und 150 Meter Lagen hatte die nach einem Reitunfall im Jahr 2020 inkomplett querschnittsgelähmte Athletin Gold und über 50 m Brust eine erste Silbermedaille gewonnen. Schon bei ihrer WM-Premiere 2022 hatte sie mit dreimal Gold und zweimal Silber überragt.

Gina Böttcher, die zweite Deutsche im Rennen, kam in 3:11,02 Minuten als Sechste ins Ziel. Im Finale über 400 m Freistil in der Startklasse S13 wurde der 16 Jahre alte Phlip Hebmüller Achter. Mira Jeanne Maack schwamm über 200 m Lagen in der Startklasse SM8 im Finallauf auf Rang sieben.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) steht damit bislang in Manchester bei 16 Medaillen. Bei der vergangenen WM im Vorjahr auf Madeira holten die deutschen Schwimmer 14 Medaillen (4x Gold, 6x Silber, 4x Bronze).