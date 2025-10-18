Para Triathlon: WM-Bronze für Schulz und Renner

Der zweimalige Paralympics-Sieger Martin Schulz hat bei der Triathlon-WM im australischen Wollongong die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Der 35-Jährige aus dem sächsischen Oschatz kam in der Startklasse PTS5 nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen in 59:22 Minuten auf Rang drei. Der viermalige Weltmeister musste sich Paris-Champion Chris Hammer (58:32) aus den USA und Lokalmatador Jack Howell (59:00) geschlagen geben.

In der Startklasse PTVI der Frauen landete die sehbehinderte Anja Renner mit Guide Maria Paulig (1:08,09 Stunden) ebenfalls auf dem Bronzerang. Nur die Spanierin Susanna Rodriguez (1:04,42) und die Italienerin Francesca Tarantello (1:06,57) waren wie schon bei den Sommerspielen schneller als die Paralympics-Dritte. Für Renner war es nach den Titelkämpfen im Para Radsport die zweite Weltmeisterschaft in diesem Jahr.

Paris-Silbermedaillengewinner Max Gelhaar verpasste als Fünfter in der Klasse PTS3 das Podium. Hinter Gelhaar wurde Valentin Hanzer bei seinem WM-Debüt Sechster. Die fünfte deutsche Teilnehmerin Neele Ludwig kam in der Klasse PTS2 auf Platz sieben.

Im Frühjahr hatte Schulz seinen zwölften EM-Titel nacheinander geholt, nachdem er sich bei den Paralympics in Paris die Bronzemedaille gesichert hatte. Bei den Sommerspielen Tokio 2021 und Rio de Janeiro 2016 hatte der Routinier jeweils triumphiert.