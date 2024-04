Petros und Mayer holen Marathon-Titel mit Topzeiten

Anzeige

Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros (Wattenscheid) und die Regensburgerin Domenika Mayer haben sich in Hannover mit Spitzenzeiten die DM-Titel im Marathon gesichert und sich gut drei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris in starker Form gezeigt.

Petros siegte am Sonntag in 2:06:05 Stunden und lief sein zweitschnellstes Rennen über die klassischen 42,195 km. Schneller war er nur bei seinem Rekordlauf im Vorjahr in Berlin (2:04:58).

Mayer fehlten bei ihrem Sieg nach 2:23:50 Stunden nur drei Sekunden zu ihrer Bestzeit, die sie ebenfalls 2023 in Berlin erzielt hatte.