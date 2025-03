Players Championship: McIlroy triumphiert im Stechen

Erst reckte Rory McIlroy den goldenen Golfspieler wuchtig mit einem Arm in die Höhe, dann gab der Superstar der Trophäe einen zärtlichen Kuss: Der viermalige Majorsieger aus Nordirland hat am Montag die Players Championship im Nachsitzen gewonnen. McIlroy ließ Außenseiter J.J. Spaun (USA) im Stechen keine Chance. Das ungleiche Duell auf den drei Extra-Löchern war schon vor den Putts auf dem letzten Grün entschieden.

"Ich bin unglaublich stolz und glücklich. Ich habe hart gearbeitet. Ich bin ein kompletterer Spieler als noch vor ein paar Jahren", sagte der 35 Jahre alte McIlroy zu seinem Erfolg am Saint Patrick's Day: "Die Jüngeren werden immer besser. Ich muss mich anstrengen - aber ich denke, ich habe noch ein paar gute Jahre."

Für den Weltranglistenzweiten war es der zweite Triumph beim "fünften Major" auf dem ikonischen TPC Sawgrass-Kurs in Ponte Vedra Beach nach 2019. McIlroy ist erst der achte Profi, der das prestigeträchtige Turnier in Florida zweimal gewinnen konnte. Vom astronomisch hohen Gesamtpreisgeld in Höhe von 25 Millionen Dollar strich McIlroy 4,5 Millionen ein. Spaun kassierte immerhin auch noch 2,7 Millionen.

Die Players musste nach einer vier Stunden dauernden Regen- und Gewitterunterbrechung am Sonntag in die Verlängerung gehen. McIlroy schaffte es erst dank einer starken Schlussrunde (68 Schläge) ins Play-off.