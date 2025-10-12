Preuß bangt nach Hand-Operation um Start in München

Franziska Preuß muss nach ihrer Hand-Operation um einen Start beim Loop One Festival im Münchner Olympiapark bangen. Nach ihrem Sturz bei den Deutschen Meisterschaften sei "doch mehr an der Hand kaputt gewesen, als am Anfang angenommen", sagte die 31-Jährige bei ihrer Ehrung im Rahmen des Bayerischen Sportpreises: "Die Reha läuft gut, ich gebe mein Bestes, die Hand wird täglich besser. Ich hoffe, dass es sich zeitlich ausgeht bis nächste Woche."

Sie werde allerdings kein Risiko eingehen. "Das große Ziel ist im November, wenn der Weltcup wieder losgeht", betonte Preuß: "Bis dahin bin ich wieder fit." Ende September hatte sie sich einer Operation an der Hand unterziehen müssen, sie lasse sich davon aber nicht runterziehen. "Ich bin ein Meister in solchen Herausforderungen, habe schon deutlich Schlimmeres gehabt." Am 19. Oktober veranstaltet der Biathlon-Weltverband auf Rollerskiern erstmals ein offizielles Rennen in München.

Im Herzen weiter mit dabei sein wird dann die bei einem Kletterunfall in Pakistan Ende Juli tödlich verunglückte Laura Dahlmeier. "Das war natürlich ein riesiger Schock", sagte ihre gute Freundin Preuß nun nochmals: "Es ist nach wie vor schwer greifbar, dass man sie im Winter nicht mehr mit Langlauf- oder Skitourenskiern irgendwo sieht. Der Unfall ist bei ihrer größten Leidenschaft passiert, und das tröstet mich so ein bisschen." Dahlmeier schaue nun hoffentlich "aus dem Himmel" zu.