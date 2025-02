Preuß führt Mixed-Staffel an - Strelow Schlussläufer

Franziska Preuß führt die deutsche Mixed Staffel zum Start der Weltmeisterschaft in Lenzerheide an. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mitteilte, übernimmt die Gesamtweltcupführende auf den 4x6 Kilometern die zweite Position. Startläuferin ist am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) die 20 Jahre alte Selina Grotian, auf den Männerstrecken übernehmen Philipp Nawrath sowie Schlussläufer Justus Strelow.

"Mixed Staffel ist einer der umkämpftesten Wettbewerbe", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling am Dienstag: "Ich rechne bei jeder Nation mit Bestbesetzung. Man muss vom ersten bis zum letzten Läufer voll dabei sein, um etwas zu reißen. Wenn man früh in Rückstand gerät, braucht man großes Glück. Unser Verhältnis zur Mixed Staffel ist noch ausbaufähig. Es wäre eine gute Story, wenn wir am ersten Tag gleich aufs Podium springen können. Das haben wir uns vorgenommen."

In der Tat kämpft die Mixed Staffel um die erste Medaille bei einem Großereignis seit 2019, zuletzt ging der Deutsche Skiverband (DSV) im mittlerweile schon traditionellen Auftaktrennen fünfmal in Serie leer aus. Zuvor hatte es nach Aufnahme des Wettbewerbs ins WM-Programm fünf Medaillen in sieben Anläufen gegeben.

Als Topfavorit in der Roland Arena geht Norwegen an den Start, die im Frauenbereich mit Julia Simon und Lou Jeanmonnot dominanten Franzosen treten als Titelverteidiger an. Außerdem ist Schweden heißer Medaillenkandidat.

Im Vorjahr landete die deutsche Mannschaft bei der WM in Nove Mesto auf Rang fünf.