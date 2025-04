Preuß nach Sieg im Gesamtweltcup: "Wenig Zeit für Sport"

Biathletin Franziska Preuß hat nach ihrem Triumph im Gesamtweltcup erstmal eine Pause eingelegt. Nach zahlreichen Terminen im April habe sie "zwei Wochen Urlaub" gemacht, sagte die 31-Jährige bei einem Termin ihres Sponsoren Alpenhain. Es sei schön gewesen, "dem Körper die Ruhe zu gönnen, im Geist mal komplett abzuschalten" und "gar nicht über Biathlon zu sprechen".

Ende März hatte Preuß als sechste Deutsche den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen und die beste Saison ihrer Karriere gekrönt. Nun will sie aber wieder ins Training einsteigen, denn: "Es war in den letzten Wochen wenig Zeit für Sport", erklärte Preuß. Ab spätestens Mitte Mai werde sie dann wieder regelmäßig im Stadion ihre Runden drehen.

Die nächste Saison startet im November, doch schon "ab September, Oktober sieht man mich eigentlich nirgends mehr, außer im Training", stellte die Gewinnerin der großen Kristallkugel klar. Um Krankheiten zu verhindern müsse man "sehr vorsichtig" sein und Kontakte reduzieren.

Im Februar 2026 stehen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo an, für Preuß ein "Highlight". Für sie wird es bereits die vierte Teilnahme an den Biathlon-Wettbewerben, die diesmal in Antholz stattfinden.

Die zurückliegenden Spiele in Peking (2022), Pyeongchang (2018) und Sotschi (2014) seien "eher ein bisschen ab vom Schuss" gewesen, sagte die DSV-Athletin. Nun freue sie sich, "so ein großes Sportevent mal mit Sporteuphorie", "Fans" und "Sportbegeisterung im Allgemeinen" zu erleben. "Das ist definitiv die Motivation, sich im Sommer wieder zu schinden."