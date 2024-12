Preuß verteidigt als Dritte Gelb - Voigt Zweite

Franziska Preuß hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ihren zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden knapp verpasst. Die 30-Jährige fiel im Verfolgungsrennen nach drei Schießfehlern auf Rang drei zurück, auf die ohne Fehlschuss siegreiche Französin Lou Jeanmonnot fehlten ihr nach zehn Kilometern letztlich 35,3 Sekunden. Für ein deutsches Doppelpodest sorgte Vanessa Voigt (+33,8 Sekunden), die sich mit makellosem Schießen von Platz zwölf auf zwei nach vorne arbeitete.

"Nichtsdestotrotz bin ich zufrieden mit dem Podium, auch wenn drei Fehler nicht das Gelbe vom Ei sind", sagte Preuß im ZDF: "Ich war zum ersten Mal da vorne in der Situation. Es ist schon eine andere Anspannung, aber hat Spaß gemacht." Es sei "einfach geflutscht", sagte Voigt, die ihr bestes Karriereergebnis vom Sprint in Otepää am 11. März 2022 einstellte.

Preuß hatte im Sprint am Freitag nach fast sechsjähriger Pause wieder im Weltcup triumphiert und damit die Gesamtweltcupführung von der Schwedin Elvira Öberg erobert. Anders als im Vorjahr, als sie das Gelbe Trikot wegen einer Corona-Infektion direkt kampflos wieder abgeben musste, verteidigte sie nun einen Vorsprung von 29 Punkten auf Jeanmonnot.

Preuß hatte sich im dritten Schießen zwei Strafrunden geleistet und dadurch die Führung abgegeben. Beim letzten Anschlag kam ein weiterer Fehler hinzu, ehe sie auf der Schlussrunde noch an der Schwedin Ella Halvarsson vorbei lief.

Die Nachwuchshoffnungen Julia Tannheimer und Selina Grotian erlebten unterschiedliche Gefühlswelten. Während sich Tannheimer (3 Strafrunden/+1:50,2 Minuten) von Rang 29 auf 17 nach vorn arbeitete, fiel Grotian (5/+2:13,3) von Platz fünf auf 23 zurück.

Im vergangenen Winter waren die deutschen Frauen ohne Sieg geblieben, den bis zu Preuß' Sieg letzten Erfolg hatte die mittlerweile zurückgetretene Denise Herrmann-Wick im März 2023 geholt.

Zum Abschluss des Weltcups in Tirol steht am Sonntag (11.30 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) die zweite Staffel des Winters an, in Kontiolahti hatte ein junges deutsche Quartett in Abwesenheit von Preuß mit Rang sieben enttäuscht.