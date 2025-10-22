"Dann wird's gefährlich": Sörgel warnt vor Enhanced Games

Doping-Experte Fritz Sörgel (75) befürchtet für die Enhanced Games den Einsatz bislang unbekannter Methoden und Mittel - mit unabsehbaren gesundheitlichen Folgen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Für den Aufbau des Spektakels wird es keine Hemmungen mehr geben", sagte der Nürnberger Pharmakologe im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Sörgel prophezeit: "Man wird skrupellos – und hinter vorgehaltener Hand – auch Substanzen einsetzen, die noch nicht richtig getestet sind."

Die Enhanced Games, bei denen Doping unter ärztlicher Kontrolle ausdrücklich freigegeben ist, sollen im Mai 2026 in Las Vegas mit den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben ausgetragen werden. Erklärtes Ziel für die Wettbewerbe sind Weltrekorde, die mit Extra-Prämien belohnt werden. Die Antritts- und Preisgelder haben auch den deutschen Schwimmer Marius Kusch angelockt.

Sörgel blickt mit Sorge auf die hochdotierte Veranstaltung: "Die Problematik ist doch dieselbe wie beim anständigen Sport, nur auf einem höheren chemischen Level. Der Körper ist schon vor den Spielen in Las Vegas bis in die Fingerspitzen voll mit Chemikalien, doch es reicht trotzdem nicht für den Sieg. Aus reiner Verzweiflung wird der Athlet daher versuchen, an neue Substanzen zu kommen. Und da wird's dann gefährlich."