"Flow-Gefühl": DSV-Team will Erfolgsserie fortsetzen

Drei Einzelsiege, zahlreiche Podestplatzierungen und das Gelbe Trikot: Nach dem Start nach Maß in den Weltcup wollen die Biathletinnen auch beim Heimspiel in Oberhof für schwarz-rot-goldene Partystimmung sorgen. "Die Erwartungshaltung ist nicht nur von außen, dass wir erfolgreich sind", sagte Bundestrainer Kristian Mehringer vor dem Sprint der Frauen im Thüringer Wald am Donnerstag (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport), "sondern von uns selber auch, dass wir direkt daran anschließen."

Angeführt von Franziska Preuß zeigten die DSV-Frauen in diesem Winter bereits herausragende Leistungen. Dementsprechend gut ist auch die Stimmung in der Mannschaft vor dem ersten Teil des deutschen Doppelpacks. "Es ist ein positives Flow-Gefühl, bei dem jede die Leistungen bringt, die sie auch trainiert hat", erklärte Mehringer.

Über zu viel Druck auf den Schultern von Preuß, Selina Grotian und Co. macht sich der Bundestrainer keine Sorgen: "Wir haben das in den letzten Jahren gut geschafft, dass wir auch daheim unsere Leistungen gebracht haben." Das Heimspiel vor den eigenen Fans sieht Mehringer deswegen "nicht als Nachteil, sondern als Vorteil", man könne auch "auf der Welle des Erfolgs und des Publikums positiv mitschwimmen".

Auch Preuß ist positiv gestimmt über den entstandenen Flow im Team. "Wenn ein deutscher Zug entsteht, dann entsteht automatisch eine Dynamik. Die jungen sind motiviert, die älteren zu überholen - und wir älteren wollen uns nicht von jüngeren überholen lassen", sagte sie im Wintersport-Podcast der Sportschau: "Dann finde ich es voll cool, wenn man es so positiv nutzt und diese Dynamik entstehen lässt. Ich glaube, das motiviert dann alle."

Nach dem Sprint zum Auftakt bekommen die Frauen einen Tag Pause, am Freitag (14.20 Uhr) sind erstmal die Männer an der Reihe. Am Samstag geht es dann mit den jeweiligen Verfolgungen (12.30 Uhr und 14.45 Uhr) weiter, bevor am Sonntag das Wochenende in Oberhof mit der Single-Mixed- (12.20 Uhr) und Mixed-Staffel (14.30 Uhr/alles ZDF und Eurosport) abgerundet wird. Im Anschluss geht es direkt weiter nach Ruhpolding, wo ab dem 15. Januar bereits Teil zwei der deutschen Wochen wartet.