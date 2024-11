"Wird ein starkes Jahr": Triathleten stellen 2025er-Kader vor

Das Gold-Quartett von Paris führt den 33-köpfigen Elite-Kader der Deutschen Triathlon Union für das kommende Wettkampfjahr an. Die DTU gab am Donnerstag in Thüringen ihr Aufgebot um die Olympiasieger Laura Lindemann, Lisa Tertsch, Tim Hellwig und Lasse Lührs bekannt.

"Wir haben einen guten Kader mit einigen Weltklasseathleten, aber auch einer großen Breite", sagte Hellwig dem SID in Erfurt. Lindemann prognostizierte: "Ich denke, es wird ein starkes Jahr für die DTU." Auch DTU-Präsident Martin Engelhardt blickte optimistisch in die Zukunft und wies bereits auf die Olympischen Spiele 2028 in den USA hin. "Wir wollen in Los Angeles an die Erfolge von Paris anknüpfen, sowohl im Parasport als auch im Elitebereich. Das ist kein Selbstläufer", sagte Engelhardt.

Hellwig, Tertsch, Lührs und Lindemann hatten bei den Sommerspielen in Paris in der Mixed-Staffel mit Gold die erste deutsche Triathlon-Medaille seit 16 Jahren geholt. In den vergangenen beiden Jahren gab es jeweils den Weltmeistertitel für die Mixed-Staffel.

Im Rahmen der Kadervorstellung teilte die DTU zudem die Vertragsverlängerung mit Suzuki Deutschland mit. Der Generalsponsor verlängerte sein Engagement um drei weitere Jahre bis 2028.