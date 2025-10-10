"Zusätzliche Runde": Bol wechselt auf die 800-m-Distanz

Die niederländische Weltklasse-Leichtathletin Femke Bol wechselt zur kommenden Saison von den 400 m Hürden auf die 800 m. Das kündigte die dreimalige Weltmeisterin am Freitag in den Sozialen Medien an. "Nun ist Zeit für ein neues Kapitel. Es wird eine zusätzliche Runde geben", sagte die 25-jährige Bol in einem knapp zweiminütigem Clip.

"Die 400 m Hürden haben mir unvergessliche Momente beschert und mich zu der Athletin gemacht, die ich heute bin", ergänzte Bol. "Aber ich möchte mich erneut herausfordern und meine Grenzen erweitern. Die 800 m sind Neuland für mich, und genau das macht es so interessant."

Die Entscheidung habe sie gemeinsam mit ihrem Trainer Laurent Meuwly getroffen. "Mit ihrer Technik, ihrer Stärke und ihrer Persönlichkeit sind wir überzeugt, dass sie diese Strecke meistern und auch international eine Rolle spielen kann", sagte Meuwly.

Bol ist eine der erfolgreichsten Hürdensprinterinnen der Geschichte. Ihre Bestzeit von 50,95 Sekunden kann lediglich Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin-Levrone (USA/50,37) unterbieten. Auf europäischer Ebene war Bol nahezu unschlagbar, inklusive ihrer Staffel-Auftritte gewann sie fünf EM-Titel. Auf der Weltbühne jubelte sie im Vormonat in Tokio über ihr zweites Gold, auf olympischer Bühne holte sie zudem zweimal Bronze sowie Gold (Mixed) und Silber (Frauen) mit den 4x400-m-Staffeln.

Über 800 m ist Bol bislang kaum in Erscheinung getreten. Ihr letzter Auftritt datiert aus dem Jahr 2017, damals benötigte sie 2:19,51 Minuten für die zwei Stadionrunden.