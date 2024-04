Regen in Augusta: US Masters beginnt mit Verzögerung

Anzeige

Das US Masters der Golfprofis in Augusta/Georgia wird mit Verzögerung starten. Wie die Organisatoren des Augusta National Golfclubs am Donnerstag wenige Stunden vor dem Beginn der ersten Runde mitteilten, geht es wegen des schlechten Wetters frühestens um 9.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) los. Am Donnerstag regnete es, für die drei weiteren Turniertage war aber Sonne vorhergesagt.

Masters-Debütant Stephan Jäger (München), einziger Deutscher im Feld, sollte am Donnerstag um 8.24 Uhr starten, Superstar Tiger Woods seine mit Spannung erwartete Runde um 13.24 Uhr beginnen. Das Masters ist das erste Majorturnier im Jahr und das prestigeträchtigste Golfevent. Die 88. Auflage ist mit 18 Millionen US-Dollar dotiert, Titelverteidiger ist der Spanier Jon Rahm.