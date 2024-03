Reiten: Wahl zum Galopper des Jahres läuft

Anzeige

Nach drei Triumphen in Folge für Torquator Tasso wird für das Jahr 2023 ein neuer Galopper des Jahres gesucht. Bei dem renommierten Publikumspreis stehen diesmal die Hengste Fantastic Moon, Sieger im 154. Deutschen Derby, und Mr Hollywood, Sieger im Bavarian-Classic zur Wahl. Hinzu kommt die Stute India, die den 61. Preis von Europa in Köln gewonnen hatte.

Bereits seit 1957 wird der renommierte Titel in Deutschland vergeben. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 hatte es Ausnahmegalopper Torquator Tasso gleich drei Mal in Folge auf den ersten Platz der Wahl geschafft - eine Serie, die vor ihm nur Orofino (1981 bis 1983) und Acatenango (1985 bis 1987) hingelegt hatten.

Noch bis 20. März kann im Internet (www.galopper-des-jahres.de) abgestimmt werden.