Reiter optimistisch für Olympia: "PS auf die Straße bringen"

Der neue Bundestrainer Tobias Reiter glaubt an einen Aufschwung der kriselnden deutschen Biathleten im kommenden Olympia-Winter. Es müsse "das Ziel" sein, sich wieder hinter den dominanten Norwegern als Topnation zu etablieren. "Es wäre schlimm, wenn wir sagen, dass wir uns von Haus aus geschlagen geben", so der 39-Jährige in der ARD: "Wir brauchen mehr Selbstvertrauen für uns, brauchen eine eigene Identität. Wir haben super Stützpunkte, super Heim- und Schießtrainer. Wir haben alles, was wir brauchen."

Es gelte nun, "die PS auf die Straße zu bringen, auf unsere eigenen Stärken zu vertrauen", führte Reiter bei seinem ersten öffentlichen Statement aus. Der Bayer hatte nach dem überraschenden Rücktritt von Uros Velepec das Amt des Cheftrainers nach den Weltmeisterschaften in Lenzerheide übernommen. Der kurzfristige Umschwung blieb erwartungsgemäß aus, erst im Sommer kann der neue Coach die signifikanten Baustellen ernsthaft angehen. Insbesondere das Stehendschießen sieht er als Schwachpunkt.

"Die Jungs schießen alle sehr gut, wenn die Intensität nicht so drin ist. Mit hoher Intensität haben wir Probleme", erklärte Reiter: "Da müssen wir ansetzen, Reaktionsvermögen ist gefragt. Stehend hängt auch viel damit zusammen, was Überzeugung und Entschlossenheit betrifft, also die mentale Komponente. Da haben wir begonnen, an paar Rädchen zu drehen und die wollen wir im Sommer weiterdrehen und dann hoffen wir, dass es in die richtige Richtung geht." Er habe bereits "einen klaren Plan" aufgestellt.