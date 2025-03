Riesenslalom: Robinson stürzt - Brignone auf Kurs

Alice Robinson aus Neuseeland hat beim alpinen Weltcup-Finale in Sun Valley/USA den Sieg in der Riesenslalom-Wertung im ersten Durchgang wohl schon vergeben. Die Neuseeländerin schied nach einem Sturz aus. Vor dem Rennen hatte Robinson im engen Kampf um die kleine Kristallkugel 20 Punkte Vorsprung auf Federica Brignone.

Die Italienerin hat nun beste Chancen auf ihren nächsten Triumph. Die Weltmeisterin belegt nach dem ersten Durchgang hinter der Schweizerin Lara Gut-Behrami mit 0,45 Sekunden Rückstand Rang zwei. Brignone würde schon Rang 13 reichen. Die 34-Jährige hat bereits den Gesamtweltcup und die kleine Kristallkugel in der Abfahrt sicher.

Slalom-Spezialistin Lena Dürr belegt vor dem zweiten Lauf um 19.00 Uhr mit 3,42 Sekunden Rückstand Rang elf. Emma Aicher (+4,93) fuhr auf den 16. Platz. Superstar Mikaela Shiffrin war nicht am Start.

Am Mittwoch findet beim Weltcup-Finale in Sun Valley der Riesenslalom der Männer statt. Anton Grammel ist der einzige DSV-Starter. Der alpine Winter wird dann am Donnerstag mit den Slaloms der Frauen und Männer abgeschlossen. Dürr und Linus Straßer wollen aufs Podium.