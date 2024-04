Ringen: Paruszewski für Paris qualifiziert

Anzeige

Sandra Paruszewski (Sulgen) hat sich in der Klasse bis 57 Kilogramm als dritte deutsche Ringerin für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Die 30-Jährige schlug beim ersten von zwei Qualifikationsturnieren in Baku die Türkin Elvira Kamaloglu im entscheidenden Halbfinale mit 5:2. Anastasia Blayvas und Annika Wendle verpassten das Ticket hingegen.

Zuvor hatten sich vom Deutschen Ringer-Bund (DRB) bereits Jello Krahmer (Schorndorf) und Luisa Niemesch (Karlsruhe) qualifiziert. Am Sonntag stehen noch die Entscheidungen der Freistil-Ringer an. Die letzten Tickets werden dann beim finalen Quali-Turnier vom 9. bis 12. Mai in Istanbul vergeben.