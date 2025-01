Rodeln: Taubitz in Oberhof auf Platz zwei

Die fünfmalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat eine erfolgreiche WM-Generalprobe in Oberhof erlebt. Eine Woche nachdem sie sich beim Weltcup in Winterberg den EM-Titel gesichert hatte, fuhr die 28-Jährige im "Wohnzimmer" der deutschen Rodler auf Rang zwei. Lediglich die Österreicherin und Weltcupführende Madeleine Egle war um 0,113 Sekunden besser und bejubelte ihren vierten Saisonsieg. Die Schweizerin Natalie Maag belegte Platz drei.

"Ich bin sehr glücklich über das Resultat", sagte Taubitz im Ziel: "Die Strecke ist einfach zu kurz für mich und um meinen Startrückstand auf Madeleine aufzuholen. Sie ist so stark auf dieser Bahn."

Titelverteidigerin Taubitz (Oberwiesenthal) verliert damit im Gesamtweltcup weiter an Boden auf Egle, die schon beim ersten Weltcup-Halt in Oberhof Mitte Dezember triumphiert hatte. Merle Fräbel (+0,300) verpasste das Podium mit Platz vier knapp, Anna Berreiter (Berchtesgaden) belegte bei der Neuauflage Rang sechs (+0,436). Nur Melina Fischer (Zwickau) kam nicht in die Top Ten, landete mit fast einer Sekunde Rückstand auf Platz 13.

Die zweimaligen Doppelsitzer-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (Altenberg/Winterberg) sicherten sich zudem hinter den dominanten Gesamtweltcupführenden Selina Egle/Lara Michaela Kipp aus Österreich Platz zwei. Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Ilmenau/Bad Feilnbach) fuhren zudem erstmals im Weltcup gemeinsam auf den Bronzerang.

Für Egle/Kipp war es bereits der sechste Sieg in Folge, Degenhardt/Rosenthal warten dagegen weiter auf den ersten Saisonerfolg. In Oberhof fehlte dazu exakt eine Zehntelsekunde. Elisa-Marie Storch und Pauline Patz (Suhl/Schmalkalden) beendeten das Rennen auf Rang sechs.

Als nächstes stehen für die Rodlerinnen und Rodler in zwei Wochen bereits die Weltmeisterschaften im kanadischen Whistler (6. bis 9. Februar) auf dem Programm. Danach wird auf den beiden Olympia-Bahnen in Pyeongchang/Südkorea und Yanqing/China aber auch noch im Weltcup weiter um Punkte gekämpft.