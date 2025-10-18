Rollstuhlbasketballer holen EM-Bronze

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben bei der Europameisterschaft in Sarajevo die Bronzemedaille geholt. Das Team von Bundestrainer Jan Haller entschied am Samstag das Spiel um Platz drei gegen Italien mit 79:60 (42:24) für sich. Kapitän Thomas Böhme war mit 29 Punkten und acht Assists bester Schütze des Paralympics-Dritten, Nico Dreimüller kam zudem auf 23 Zähler und sieben Vorlagen.

Zuletzt hatte eine Männer-Auswahl des Deutschen Behindertensportverbands 2017 eine Medaille gewonnen, damals auf Teneriffa ebenfalls Bronze. Anschließend landete Deutschland drei Mal nacheinander auf Rang vier. Im Halbfinale war das deutsche Team dem Titelverteidiger Großbritannien (49:73) klar unterlegen gewesen, wie schon bei den vergangenen drei EM-Turnieren und den Sommerspielen in Paris im letzten Jahr.

Mit dem Einzug ins Halbfinale hatten die Deutschen bereits das Ticket für die WM in Kanadas Hauptstadt Ottawa im nächsten Jahr gelöst. Dieses haben die deutschen Frauen noch nicht, das Team von Bundestrainer Josef Jaglowski schloss die EM in Bosnien-Herzegowina nur auf Rang vier ab und muss den Umweg über ein zusätzliches Qualifikations-Turnier nehmen.