Roßkopf vor WM: "Wollen etwas raushauen"

Auch für die erste WM nach dem internationalen Rücktritt ihres Idols Timo Boll sind die deutschen Tischtennis-Asse wieder ambitioniert. "Unser Ziel ist wie in den letzten 20 oder 30 Jahren, etwas rauszuhauen. Das muss es auch sein, wenn man so gute Spieler wie wir in unseren Reihen hat", sagte Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf in Düsseldorf beim Medientag des deutschen WM-Teams vor der Einzel-WM in Doha (17. bis 25. Mai).