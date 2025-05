RSG-EM: Varfolomeev führt deutsches Einzelteam an

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev führt das deutsche Aufgebot bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik an. Die 18-Jährige wurde vom Deutschen Turnerbund (DTB) als eine von drei Einzelathletinnen für die Wettkämpfe in Tallinn/Estland Anfang Juni nominiert. Varfolomeev, die drei Geräte turnen soll, geht nach dem Mehrkampf-Triumph in Paris als Favoritin in ihre Wettkämpfe.

Komplettiert wird das DTB-Team im Einzel durch Lada Pusch und Anastasia Simakova - die Olympiavierte von Paris Margarita Kolosov verzichtet auf eine Teilnahme. Im August dieses Jahres stehen auch noch die Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro an. Neben den Einzelathletinnen wird in Tallinn auch die die deutsche Gruppe um Neele Arndt, Melanie Dargel, Olivia Falk, Helena Ripken, Anna-Maria Shatokhin und Emilia Wickert an den Start gehen.

"Wir haben eine starke EM-Qualifikation gesehen, bei der alle sechs Gymnastinnen eine klasse internationale Leistung gezeigt haben", sagte Teamchefin Isabell Sawade: "In diesem Jahr stellt die EM einen Meilenstein auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften dar, sodass für uns die sportliche Entwicklung der Athletinnen deutlich stärker im Fokus steht als ihre Ergebnisse."