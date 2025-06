RSG-EM: Varfolomeev gewinnt Bronze im Mehrkampf

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat sich beim EM-Finale der Rhythmischen Sportgymnastik im Mehrkampf mit einem Podestplatz belohnt. Die 18-Jährige sicherte sich in Estlands Hauptstadt Tallinn im Vierkampf mit 115.150 Punkten die Bronzemedaille, besser waren nur die ukrainische Siegerin Taisilija Onofrijtschuk (117.800) und Stiliana Nikolowa (116.700) aus Bulgarien. Klubkollegin Anastasia Simakova (Schmiden) schaffte es mit 110.950 Zählern auf den neunten Platz.

"Es war ein harter Tag, der bereits früh begann", resümierte Varfolomeev nach ihren Übungen: "Es lief heute nicht alles nach Plan, aber ich hoffe, dass ich es morgen nochmal besser machen kann. Ich hatte zwei Routinen mit einem Geräteverlust und zwei saubere Übungen - über diese freue ich mich natürlich umso mehr."

Am Samstag leistete sich die Schülerin, die als Zweitplatzierte in das Finale der besten 24 Athletinnen eingezogen war, sowohl mit dem Reifen als auch mit dem Ball in ihren Übungen jeweils einen Geräteverlust. Mit den Keulen trumpfte die Olympiasiegerin von Paris dann jedoch groß auf, nach einer fehlerlosen Übung schob sie sich zunächst wieder an die Spitze des Feldes. Auch mit dem Band leistete sich Varfolomeev dann abschließend einen Patzer.

Am Sonntag (ab 11.10 Uhr/SWR Livestream) enden die Titelkämpfe in Tallinn mit den vier Gerätefinals. Für den Deutschen Turner-Bund (DTB) geht neben Varfolomeev im Band- und Reifen-Finale sowie Simakova mit dem Ball auch EM-Debütantin Lada Pusch (Schmiden) im Finale mit den Keulen an den Start. Im August findet in Rio de Janeiro die Weltmeisterschaft statt.