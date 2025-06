RSG-EM: Varfolomeev mit starkem Auftakt

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev (Schmiden) ist souverän in die EM der Rhythmischen Sportgymnastik in Tallinn/Estland gestartet. Die 18-Jährige kam in der Qualifikation mit dem Reifen auf 30,000 Punkte und zog als Siegerin ins Gerätefinale ein. Ihre Klubkollegin Anastasia Simakova hingegen verpasste auf Rang 14 mit 27,000 Zählern den Endkampf der besten acht.