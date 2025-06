RSG-EM: Varfolomeev und Simakova im Mehrkampffinale

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova haben bei der EM der Rhythmischen Sportgymnastik in Tallinn/Estland das Mehrkampffinale erreicht. Varfolomeev zog nach zwei EM-Tagen, an denen sie drei von vier Handgeräten geturnt hatte, als Zweitbeste in den Wettkampf am Samstag (ab 8.30 Uhr/SWR Livestream) ein. Ihre Schmidener Teamkollegin Simakova kam als Zwölfte ins Mehrkampffinale, bei dem die besten 24 Athletinnen antreten.

Am zweiten EM-Wettkampftag wurde mit dem Band und mit den Keulen geturnt: Die 18 Jahre alte Varfolomeev kam in der Band-Qualifikation auf Platz eins, Simakova (20) verpasste auf Platz zehn das Gerätefinale am Sonntag.

Mit den Keulen jedoch hatte die Olympiasiegerin mit Unsicherheiten beim Fangen zu kämpfen und verfehlte als Neunte das Gerätefinale der besten Acht knapp. Besser lief es für EM-Debütantin Lada Pusch (17/Schmiden), die auf Rang fünf die Qualifikation für das Keulen-Finale perfekt machte.

Am Donnerstag war Varfolomeev, Deutschlands Sportlerin des Jahres 2024, bereits als Siegerin in den finalen Wettbewerb mit dem Reifen eingezogen. Simakova hatte mit dem Ball dem Deutschen Turner-Bund (DTB) einen Finalplatz gebucht.

Am Sonntag enden die Titelkämpfe in Tallinn mit den vier Gerätefinals (ab 8.30 Uhr/SWR Livestream). Im August findet in Rio de Janeiro die Weltmeisterschaft statt.