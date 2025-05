Ruder-EM: Zwei Goldmedaillen für DRV-Team

Die deutschen Ruderer haben bei den Europameisterschaften in Plowdiw gleich zwei Goldmedaillen gewonnen. Während sich Fabio Kress am Samstag im leichten Männer-Einer Platz eins sicherte, setzte sich das Duo Valentin Luz und Kathrin Marchand im paralympischen Mixed-Doppelzweier durch. Für den Deutschen Ruderverband (DRV) waren es die ersten Medaillen in Bulgarien.

"Es ist großartig, aber ich bin total erschöpft", sagte Kress, der in einem hochdramatischen Rennen knapp vor dem Türken Halil Kaan Koroglu das Ziel erreichte: "Letztes Jahr bin ich im Oktober in eine andere Stadt gezogen und wollte eigentlich aufhören. Aber dann stellte sich heraus, dass das Training neben meinem Studium ziemlich gut lief, also habe ich beschlossen, weiterzumachen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, hier Rennen zu fahren."

Kurz zuvor hatten Luz und Marchand ihr Rennen im Doppelzweier dominiert, der Vorsprung auf das Team aus Großbritannien betrug fast sechs Sekunden. "Wir sind ein sehr gutes Rennen gefahren", sagte Luz.

Am Sonntag endet die EM in Plowdiw. Zum Abschluss will unter anderem der neu formierte Deutschland-Achter seinen starken Auftritt aus dem gewonnenen Vorlauf bestätigen und um Gold fahren (11.28 Uhr).