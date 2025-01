Rückenprobleme: Gesamtweltcupsiegerin Vittozzi verpasst Saison

Gesamtweltcupsiegerin Lisa Vittozzi wird wegen Rückenproblemen die komplette Biathlon-Saison verpassen. "Wir haben beschlossen, meine Rückkehr in den Wettkampf nicht zu erzwingen, um keine zusätzlichen Risiken einzugehen und die nächsten Trainingsmonate nicht zu gefährden", sagte die 29-Jährige in einer Pressemitteilung des italienischen Wintersportverbandes (Fisi). Die volle Konzentration gelte nun der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im eigenen Land 2026, "die das eigentliche Ziel dieses Vierjahreszyklus darstellen".

Vittozzi hatte seit dem Herbst mit ihrem Rücken zu kämpfen, verzichtete deshalb auf den Saisonauftakt Ende November in Kontiolahti. Auch ihren angedachten verspäteten Einstieg bei den Weltcups in Hochfilzen und Annecy-Le Grand Bornand musste sie immer wieder absagen. Vor dem zweiten Trimester zog die Schnellschützin nun komplett die Reißleine, auch der Saisonhöhepunkt mit der WM in Lenzerheide wird ohne sie stattfinden.

Vittozzi hatte im vergangenen Winter zum ersten Mal in ihrer Karriere die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup gewonnen und sich zudem in Nove Mesto zur Weltmeisterin im Einzel gekrönt. Auch für die laufende Saison hätte sie zum engsten Kandidatenkreis im Kampf um das Gelbe Trikot gehört, das derzeit Franziska Preuß trägt.