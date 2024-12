Ryder Cup 2025: US-Golfer werden erstmals bezahlt

Die Golfer des amerikanischen Teams werden beim Ryder Cup 2025 erstmals für ihre Teilnahme entlohnt. Alle zwölf Spieler, die bei dem prestigeträchtigen Wettbewerb im September 2025 im Bundesstaat New York das US-Team vertreten werden, werden eine Vergütung von 200.000 US-Dollar erhalten. Dies teilte der US-Profiverband PGA of America am Montag mit.