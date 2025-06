Saisonbestleistung für Mihambo in Rehlingen

Malaika Mihambo (31) hat beim Leichtathletik-Meeting in Rehlingen ihre Saisonbestleistung auf 6,71 m gesteigert. Die Weitsprung-Olympiasiegerin von Tokio gewann den Wettkampf beim 60. Internationalen Pfingstsportfest vor der Niederländerin Pauline Hondema (6,48 m) und der 21 Jahre alten Laura Raquel Müller (Unterländer LG/6,41).

"Es war heute schon etwas kalt und frisch. Bei den Temperaturen bin ich dann nicht ganz so schnell geworden. Dafür war das sehr gut", sagte Mihambo zufrieden: "Der Anlauf hat bei dem böigen Wind sehr gut gepasst. Das war ein großer Fortschritt zu letzter Woche."

Beim "Goldenen Oval" in Dresden war Mihambo zuletzt nur auf 6,66 m gekommen, fünf ihrer sechs Versuche waren ungültig.

In Rehlingen war auch Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye am Start, die bei ihrem Einstieg in die Freiluftsaison in Dresden mit 19,67 m wie Mihambo Zweite geworden war. Diesmal gewann sie ihren Wettkampf, kam aber nur auf 19,06 m. "Die Bedingungen und auch meine Technik waren heute leider nicht optimal", sagte Ogunleye.

Unzufrieden war die 26-Jährige dennoch nicht. "Ziel war es, mit dem Sieg nach Hause zu gehen. Außerdem will ich immer über 19 Meter stoßen und diese Weiten stabilisieren. Beides habe ich geschafft", sagte sie.

Mihambo und Ogunleye stehen erst am Anfang ihrer Saison unter freiem Himmel, die ihren Höhepunkt in der WM in Tokio (13. bis 21. September) findet. Dann wollen beide um die Medaillen kämpfen.