Saisonstart in Sölden: Scheib überraschend vorn

Die Österreicherin Julia Scheib geht überraschend als Führende in den zweiten Lauf des Riesenslaloms zum Auftakt der Weltcup-Saison in Sölden. Die 27-Jährige liegt bei ihrem Heimspiel auf dem Rettenbachgletscher 1,28 Sekunden vor der Amerikanerin Paula Moltzan. Dritte ist Zrinka Ljutic aus Kroatien (+1,32). Als beste Deutsche erreichte Lena Dürr Rang zwölf (+2,19).

Die Favoritinnen liegen vor dem finalen Durchgang (13 Uhr/ZDF und Eurosport) in Lauerstellung. Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat zu Beginn ihrer letzten Saison als Fünfte 1,54 Sekunden Rückstand auf Scheib, die noch kein Weltcup-Rennen gewonnen hat. Direkt hinter Gut-Behrami sind US-Skikönigin Mikaela Shiffrin (+1,69) und die Schwedin Sara Hector (+1,87) positioniert.

Die Münchnerin Lena Dürr zeigte geschwächt von einer Erkältung einen soliden ersten Lauf. "Ich habe es ganz gut durchziehen können", sagte die Münchnerin im ZDF: "Ich hatte kurz Bedenken, dass mir zur Hälfte die Luft ausgeht." Auch Hoffnungsträgerin Emma Aicher fuhr in die Top 30, die 21-Jährige kam auf Platz 26 (+3,47). Nicht in den zweiten Lauf schafften es Fabiana Dorigo (34./+4,29) und Jessica Hilzinger (46./+5,40).

Nicht am Start stehen die italienische Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone, die sich noch von einem schweren Sturz erholt, eine Olympia-Teilnahme erscheint fraglich. Definitiv verpassen wird die Spiele ihre Teamkollegin Marta Bassino, die vergangenen Woche bei einem Trainingssturz eine Fraktur des Schienbeinkopfes und einen Innenbandriss erlitt.

Die Männer sind am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Riesenslalom an der Reihe.