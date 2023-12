Schmid Zwölfter beim nächsten Sieg von Odermatt

Anzeige

Ski-Weltmeister Alexander Schmid hat beim zweiten Riesenslalom im italienischen Alta Badia eine respektable Top-Ten-Platzierung knapp verfehlt. Auf der wie immer sehr herausfordernden Piste Gran Risa belegte der 29 Jahre alte Allgäuer in seinem dritten Rennen nach seinem Comeback den zwölften Rang. "Ganz cool", sagte er anschließend im BR, "großer Schritt nach vorne."

Am Sonntag hatte Schmid beim ersten Riesenslalom in Alta Badia Rang 17 belegt, am Sieger änderte sich nichts: Marco Odermatt aus der Schweiz ließ seinem 26. Weltcupsieg seinen 27. folgen. Der Olympiasieger und Doppel-Weltmeister gewann deutlich mit 1,05 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Marco Schweiz, weitere 0,17 Sekunden zurück folgte wie am Vortag Zan Kranjec aus Slowenien.