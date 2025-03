Schneefall: Weltcup-Abfahrten in Sun Valley verschoben

Starker Schneefall in der Nacht auf Samstag hat für eine Verzögerung beim Finale des alpinen Ski-Weltcups in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho gesorgt. Wie der Weltverband FIS am Samstagnachmittag mitteilte, wurden die Abfahrten der Männer und Frauen wegen "anhaltender Arbeiten an der Strecke" nach hinten verschoben. Die Männer starten rund drei Stunden später um 21.00 Uhr (MEZ), die Frauen beginnen statt um 19.30 Uhr um 22.00 Uhr (MEZ).