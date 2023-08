Scholz und Schott holen Gold bei Para-Schwimm-WM

Anzeige

Tanja Scholz und Verena Schott haben den deutschen Para-Schwimmern bei der WM in Manchester einen goldenen Freitag beschert. Scholz siegte über 50 m Freistil in der Startklasse S4 und holte ihren schon dritten Titel in England. Zuvor hatte Schott das Rennen über 100 m Brust in der Startklasse S4 für sich entschieden.

Die 39 Jahre alte Scholz gewann in 38,90 Sekunden klar vor der Brasilianerin Patricia Pereira dos Santos (40,34). Die nach einem Reitunfall im Jahr 2020 inkomplett querschnittsgelähmte Athletin hatte zuvor schon Gold über 100 m Freistil und 150 Meter Lagen sowie Silber über 50 m Brust geholt. Schon bei ihrer WM-Premiere 2022 hatte sie mit dreimal Gold und zweimal Silber überragt.

Nicht zu schlagen war auch Schott. Zwei Tage nach Silber über 200 m Lagen siegte die dreimalige Medaillengewinnerin von Tokio mit einer Zeit von 1:43,64 Minuten vor der Britin Grace Harvey (1:45,39). Gina Böttcher landete auf Rang fünf.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) steht bislang in Manchester bei 15 Medaillen. Bei der vergangenen WM im Vorjahr auf Madeira holten die deutschen Schwimmer 14 Medaillen (4x Gold, 6x Silber, 4x Bronze). Insgesamt gehen in Manchester bis Sonntag zwölf Athletinnen und Athleten für den DBS an den Start.