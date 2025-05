Schürrles weltmeisterliche Ratgeber für Roth

André Schürrle geht die bislang größte Herausforderung in seinem zweiten Sportlerleben ohne Trainer, dafür aber mit den bestmöglichen Triathlon-Ratgebern an. Der Fußball-Weltmeister von 2014 startet am 6. Juli beim Ironman in Roth - mit Naivität und auf der ewigen Suche nach einem "intensiven Moment des Leidens". Denn das, sagte Schürrle der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, sei eine "Art von Glück".