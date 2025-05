Schwarz knackt Europarekord über 800 m Freistil

Sven Schwarz hat bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften im WM-Jahr ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der 23-Jährige aus Hannover knackte am Freitag in Berlin über die 800 m Freistil in 7:38,12 Minuten nicht nur den deutschen Rekord von Lukas Märtens (7:39,10 Minuten), sondern unterbot auch die europäische Bestmarke von Olympiasieger Daniel Wiffen (Irland/7:38,19).

"Beim Schwimmen habe ich schon gemerkt, dass es echt gut sein musste", sagte Schwarz, der sich auch überrascht zeigte: "Dass das so schnell war - keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das passiert ist."

Schwarz verwies Florian Wellbrock bei der DM auf Rang zwei (7:43,79), damit hat der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio auch das Nachsehen im Kampf um die WM-Tickets. Pro Strecke gibt es maximal zwei Startplätze bei der Weltmeisterschaft in Singapur (11. Juli bis 3. August), auf die nun Märtens und der Olympia-Fünfte Schwarz Anspruch haben.

Märtens hatte seine Zeit bereits im April in Stockholm aufgestellt, in Berlin war der 400-m-Olympiasieger über die 800 m nicht an den Start gegangen. Die deutschen Meisterschaften (bis 4. Mai) bilden den Abschluss der WM-Qualifikation.