Schwimm-EM 2026 im Pariser Olympiabecken

Die Schwimm-Europameisterschaften 2026 finden in Paris statt. Wie der Kontinentalverband European Aquatics verkündete, sollen die Wettkämpfe wie bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr in St. Denis ausgetragen werden. Zu dem Zeitpunkt jährt sich die erste EM 1926 in Budapest zum 100. Mal.

Frankreichs Sportministerin Amelie Oudea-Castera sieht in der erfolgreichen Bewerbung eine Bestätigung als "bedeutender Ausrichter internationaler Sportereignisse", wie sie in einem Statement mitteilte. Ausgetragen werden die einzelnen Disziplinen im Olympic Aquatics Centre (OAC) und der Seine.