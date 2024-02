Schwimm-WM: Klippenspringerin Bader Sechste

Anzeige

Klippenspringerin Anna Bader (Halle) hat bei der Schwimm-WM in Katar im High Diving den Sprung unter die Top 10 geschafft. Die 40-Jährige kam am alten Hafen von Doha nach ihren vier Sprüngen aus 20 m Höhe mit 291,80 Punkten auf Rang sechs.

"Wahnsinn", sagte Bader mit Blick auf die Anzeigetafel: "Ich bin so glücklich, dass ich so nah an der Weltspitze dran bin, ich kann es kaum glauben." Eine Top-10-Platzierung habe sie sich in ihren "wildesten Träumen gewünscht".

Maike Halbisch (Waiblingen) wurde 15. (196,35 Punkte), Europameisterin Iris Schmidbauer (Dresden) verzichtete nach einer Verletzung im Training auf den Start am zweiten Wettkampftag.

Gold ging an die australische Titelverteidigerin Rhiannan Iffland (342,00) vor der Kanadierin Molly Carlson (320,70) und deren Landsfrau Jessica Macaulay (320,35).

Am ersten Wettkampftag hatte Bader nach zwei von vier Runden als beste Deutsche mit 128,70 Punkten auf Rang zehn gelegen. Dahinter hatten Halbisch (99,95 Punkte) und Schmidbauer (93,00) Platz 17 und 18 belegt.

Bei den Männern ist Manuel Halbisch, Bruder von Maike Halbisch, nach zwei Runden 23. mit 98,90 Punkten. Der Kölner Tim Thesing wurde aus Sicherheitsgründen nach einer leichten Rückenverletzung im ersten Sprung aus dem Wettkampf genommen. Die Männer, die aus 27 m Höhe springen, tragen am Donnerstag (9.02 Uhr MEZ) ihre letzten beiden Runden aus.