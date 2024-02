Schwimm-WM: Matzerath Fünfter über 50 m Brust

Anzeige

Brustschwimmer Lucas Matzerath hat bei der WM in Doha das Podium erneut verfehlt. Der 23-Jährige kam am Mittwoch über 50 m in persönlicher Bestzeit von 26,80 Sekunden auf Rang fünf, dabei blieb er nur eine Hundertstelsekunde über dem deutschen Rekord. Am Montag war der Frankfurter über die doppelte Distanz auf den siebten Platz geschwommen.

"Mit persönlicher Bestzeit hier rauszugehen, ist ein gutes Gefühl, mit dem ich jetzt nach Hause fahren kann", sagte Matzerath: "Es ist schade, dass eine Hundertstel zum deutschen Rekord gefehlt hat, aber es gibt ja noch mehr Chancen im Laufe der Saison."

Gold gewann der Australier Sam Williamson, Silber holte Nicolo Martinenghi aus Italien, bereits WM-Zweiter über die doppelte Distanz. Bronze ging an den 100-m-Weltmeister Nic Fink aus den USA. Der britische Weltrekordler Adam Peaty, der nach mentalen Problemen in Katar sein WM-Comeback gibt, wurde Vierter. Der deutsche Rekordhalter Melvin Imoudu (Potsdam) war am Dienstag im Halbfinale ausgeschieden.