Schwimm-WM: Matzerath im Finale - Imoudu scheidet aus

Brustschwimmer Lucas Matzerath hat bei der WM in Doha das Finale über 50 m erreicht. Der 23-Jährige zog am Dienstag als Sechster der Halbfinals in 27,01 Sekunden in den Endlauf am Mittwoch (18.01 Uhr MEZ) ein. Am Tag zuvor hatte der Frankfurter über die doppelte Distanz eine Medaille auf dem siebten Rang deutlich verfehlt.

Melvin Imoudu verpasste hingegen wie bereits über 100 m das Finale. Der 25 Jahre alte Potsdamer kam in 27,06 Sekunden auf Rang neun.