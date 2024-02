Schwimm-WM: Rückenschwimmer Braunschweig Fünfter über 50 m

Anzeige

Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat bei den Weltmeisterschaften in Doha im Finale über 50 m den fünften Platz belegt. Der EM-Dritte aus Berlin, der als Achter in den Endlauf eingezogen war, schlug am Sonntag nach 24,74 Sekunden an. Gold holte in 24,13 Sekunden der Australier Isaac Cooper vor Staffel-Olympiasieger Hunter Armstrong aus den USA und Ksawery Masiuk aus Polen.

"Ich hätte es mir schon noch ein bisschen schneller erhofft", sagte Braunschweig: "Aber ich bin zufrieden, Fünfter der Welt. Das nächste Mal wieder ein Stück voran."

Am Montag hatte der 26 Jahre alte Braunschweig über die doppelte Distanz den Endlauf auf Rang elf verpasst und damit die Chance auf ein vorzeitiges Olympia-Ticket auf dieser Strecke vergeben.