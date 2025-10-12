Schwimmen: Elendt erneut mit deutschem Rekord

Weltmeisterin Anna Elendt ist bei ihrem ersten Auftritt nach ihrem Triumph von Singapur weiter auf Rekordjagd. Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel (Kalifornien/USA) unterbot die 24-Jährige im Finale über 100 m Brust als Dritte in 1:03,83 Minuten ihre eigene deutsche Bestmarke von 2022 um 22 Hundertstelsekunden. Es war bereits ihr dritter deutscher Rekord an diesem Wochenende.

Elendt, die in den USA lebt und trainiert, hatte schon am Freitag über 200 m die Bestmarke von Caroline Ruhnau von 2009 geknackt und sich damit auch den sechsten und letzten deutschen Rekord auf der 25- und der 50-m-Bahn (jeweils 50, 100 und 200 m) geholt. Im Finale pulverisierte sie ihn später wieder, als sie 2,42 Sekunden schneller war als im Vorlauf.

Auf der Langbahn war sie im Juli sensationell Weltmeisterin über die 100 m geworden - mit deutschem Rekord von 1:05,19 Minuten. In Singapur hatte Elendt die amerikanische Olympiasiegerin Kate Douglass überraschend bezwungen, in Carmel musste sie sich zweimal deutlich geschlagen geben - allerdings in Rekordzeit.