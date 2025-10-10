Schwimmen: Elendt knackt den letzten Brust-Rekord

Weltmeisterin Anna Elendt hat sich bei ihrem ersten Auftritt nach ihrem Triumph von Singapur auch den letzten deutschen Rekord im Brustschwimmen gesichert. Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel (Kalifornien/USA) unterbot die 24-Jährige über 200 m in 2:20,22 Minuten die bisherige Bestmarke von Caroline Ruhnau (2009) um 19 Hundertstelsekunden.

Elendt hält damit alle sechs nationalen Rekorde auf der 25- und der 50-m-Bahn (jeweils 50, 100 und 200 m). Auf der Langbahn war sie im Juli sensationell Weltmeisterin über die 100 m geworden - mit deutschem Rekord von 1:05,19 Minuten.

Die amerikanische 200-m-Olympiasiegerin Kate Douglass hatte damals mit Silber das Nachsehen. In Carmel gewann sie am Freitag den Vorlauf mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf Elendt, die als Sechste ins Finale in der Nacht zum Samstag einzog.