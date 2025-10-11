Schwimmen: Elendt verbessert eigenen Rekord deutlich

Weltmeisterin Anna Elendt hat sich bei ihrem ersten Auftritt nach ihrem Triumph von Singapur nicht nur den letzten deutschen Rekord im Brustschwimmen gesichert, sondern ihn wenig später gleich wieder pulverisiert. Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel (Kalifornien/USA) unterbot die 24-Jährige zunächst im Vorlauf über 200 m in 2:20,22 Minuten die bisherige Bestmarke von Caroline Ruhnau (2009) um 19 Hundertstelsekunden. Dann setzte sie im Finale noch eins drauf: Beim Erfolg der amerikanischen Olympiasiegerin Kate Douglass schwamm Elendt in 2:17,80 auf Rang zwei - und war damit 2,42 Sekunden schneller als am Vormittag.

Elendt hält damit alle sechs nationalen Rekorde auf der 25- und der 50-m-Bahn (jeweils 50, 100 und 200 m). Auf der Langbahn war sie im Juli sensationell Weltmeisterin über die 100 m geworden - mit deutschem Rekord von 1:05,19 Minuten. Douglass hatte damals mit Silber das Nachsehen.