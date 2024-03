Shiffrin gibt Comeback im Slalom - Gesamtweltcup kein Thema

Anzeige

Ski-Königin Mikaela Shiffrin gibt am kommenden Sonntag nach langer Verletzungspause ihr Comeback im alpinen Weltcup. Wie die 28-jährige US-Amerikanerin in einer Medienrunde mitteilte, wird sie im schwedischen Are im Slalom starten. Den Riesenslalom einen Tag zuvor lässt Shiffrin aus.

Im Weltcupfinale im österreichischen Saalbach-Hinterglemm am nächsten Wochenende wird Shiffrin ebenfalls im Slalom an den Start gehen. Sie hofft zudem, auch den "Riesen" zu bestreiten. Somit wird die 95-malige Weltcupsiegerin maximal noch drei Rennen in dieser Saison bestreiten, der Sieg im Gesamtweltcup ist damit nicht mehr möglich.

Shiffrin liegt im Rennen um die große Kristallkugel derzeit 385 Punkte hinter Lara Gut-Berami. Die Schweizerin hatte Shiffrin im Ranking zuletzt an der Spitze abgelöst. Shiffrin hatte sich am 26. Januar in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am Knie verletzt. Seitdem bestritt sie kein Rennen mehr.