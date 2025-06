Shiffrin ist jetzt Dr. Shiffrin

Die beste Skirennläuferin der Welt darf sich jetzt "Doktor" nennen. Wie Mikaela Shiffrin in den Sozialen Medien mitteilte, wurde ihr vom renommierten Dartmouth College der Ehrendoktortitel für "Humane Letters" verliehen. Der Titel geht an Personen, die sich im humanitären und philanthropischen Bereich beispielhaft für die Gesellschaft einsetzten. Die Universität in Hanover im US-Bundesstaat New Hampshire gehört zur sogenannten Ivy League.

Für die Familie Shiffrin ist es der zweite Doktortitel, weshalb die 30 Jahre alte Amerikanerin direkt an ihren 2020 verstorbenen Vater Jeff erinnerte. "Wer hätte jemals gedacht, dass wir zwei Dr. Shiffrins in der Familie haben würden? (Einer ging über 12 Jahre zur Schule, die andere fährt einen Berg hinunter)", postete die zweimalige Olympiasiegerin und achtmalige Weltmeisterin auf Instagram.

Shiffrins Vater war Anästhesist. Sie veröffentlichte ihre Nachricht am Sonntag, Vatertag in den USA. "Ich habe mich dir in den letzten 24 Stunden zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein bisschen näher gefühlt - und dafür bin ich sehr dankbar. Alles Gute zum Vatertag. Ich vermisse dich, immer," schrieb sie. Jeff Shiffrin war im Alter von 65 Jahren tödlich verunglückt.