Shiffrin: "Ich bin noch nicht fertig"

Skikönigin Mikaela Shiffrin denkt auch nach 99 Weltcup-Siegen noch lange nicht an ein Karriereende. "Ich bin noch nicht fertig", sagte die US-Amerikanerin dem Magazin Sports Illustrated. Gleichzeitig wisse sie aber, dass "das Leben so viele andere Dinge zu bieten hat. Ich möchte zum Beispiel einmal Kinder haben", so die 29-Jährige.

Angst vor dem Ende ihrer Laufbahn verspüre sie nicht. "Es ist eher eine Unsicherheit. Aktuell besteht mein Leben noch zu 99 Prozent aus Skifahren. (…) Wenn das wegfällt, wird eine Lücke in meinem Leben entstehen. Ich mache mir also Sorgen darüber, wie diese Übergangsphase ablaufen wird. Deswegen arbeite ich bereits an anderen geschäftlichen und philanthropischen Projekten, die mich auch nach meiner Karriere erfüllen", sagte die zweimalige Olympiasiegerin.

Shiffrin war zuletzt in Killington auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg gestürzt und muss nun erst einmal eine Pause einlegen. Wie lange diese dauern wird, ist unklar. Sieg Nummer 100 sei dennoch fest eingeplant.

"Als ich im vergangenen März mein 96., 97. Rennen gewonnen hatte, bemerkte ich, wie krampfhaft ich versucht hatte, den Rekorden keine Bedeutung beizumessen, weil ich Angst hatte, dass mich die Gedanken daran zu sehr beeinflussen. Fast schon so sehr, dass ich dadurch die Siege und die damit verbundenen Momente gar nicht mehr genießen konnte", sagte sie: "Sollte es nun also mit dem 100. Sieg klappen, sind wir vorbereitet, um diese Gelegenheit zu nutzen, den Skisport der Welt zu präsentieren und mehr Menschen den Zugang dazu zu ermöglichen."