Shootingstar Neugebauer vermisst weiter seine Spikes

Anzeige

Shootingstar Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen) wartet zwei Tage vor dem Start des Zehnkampfs bei der WM in Budapest weiter auf seinen Koffer mit seinen Spikes. Ein Koffer sei mittlerweile nachgeschickt worden, "mit meinen wichtigen Kontaktlinsen" und anderen persönlichen Dingen, sagte Neugebauer am Mittwoch. Aber der zweite Koffer mit den Wettkampf-Schuhen fehlt weiter. Allerdings reisen Neugebauers Eltern am Donnerstag an, die "bringen dann noch mal ein neues Set" mit: "Da habe ich dann alles, was ich brauche für den Wettkampf."

Weil Neugebauer "Schuhgröße 48, 49" hat, hätten die rund zehn paar Schuhe, die er für einen Zehnkampf braucht, "definitiv nicht alle ins Handgepäck" gepasst. Neugebauer, mit seinem neuen deutschen Rekord von 8836 Punkten als Nummer eins der Welt nach Ungarn gereist, ärgert sich über den unverschuldeten Fehlstart in die WM.

"Ich finde, so etwas geht einfach nicht", sagte der 23-Jährige. Er und andere Athleten hätten in München schon im Flugzeug gesessen, "und dann auf einmal war keine Crew da, die die Gepäckstücke in den Flieger bringen. Dass so etwas überhaupt passieren kann, ist schon komisch."

Dennoch freut sich Neugebauer auf seinen Start am Freitag. "Ich mache mein Ding", sagte der Goldkandidat, sein Ziel lautet: "Rausgehen, Spaß haben und zeigen, was ich drauf habe."