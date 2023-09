SID übernimmt Vertrieb des Dyn Media Networks

Anzeige

Der Sport-Informations-Dienst (SID) übernimmt ab sofort den Vertrieb für das Dyn Media Network. Über dieses erhalten Kunden einen einfachen Zugang zu hochwertigen Bewegtbildinhalten mit mehr als 800 Videos aus Handball, Basketball und weiteren Sportarten. Medienhäuser können das Dyn Media Network künftig über den SID buchen, eine wichtige Grundlage, um die Sichtbarkeit der Dyn Sportarten erheblich zu steigern.

"Die Vertriebs-Partnerschaft mit dem Sport-Informations-Dienst kommt genau zum richtigen Zeitpunkt", sagt Johannes Fühner, Head of Strategy and Business Intelligence von Dyn Media: "Zudem steht der SID seit vielen Jahren für eine umfassende Sportberichterstattung in Deutschland und für ein qualitativ hochwertiges Mediennetzwerk. Der SID ist ein toller Partner, um möglichst viele Medienhäuser mit dem Dyn Media Network zu erreichen."

Rainer Finke, CEO des SID, freut sich auf die "bevorstehende enge Zusammenarbeit und darauf, unseren Kunden hochwertige Bewegtbildinhalte von den durch Dyn präsentierten Sportarten in einem nie dagewesenen Umfang anzubieten".

SID-Medienpartner können sich einfach und schnell an das Dyn Media Network anschließen. Über die Seite https://sid.de/hochwertige-highlight-clips-dank-dyn-media/ können Interessierte Kontakt aufnehmen.