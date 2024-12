Skeleton: Neise nur Vierte, aber weiter in Führung

Skeleton-Olympiasiegerin Hannah Neise hat beim Weltcup im lettischen Sigulda einen Podestplatz verpasst, ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aber erfolgreich verteidigt. Die 24-Jährige vom BSC Winterberg rutschte beim ersten Saisonsieg der letztjährigen Gesamtweltcup-Siegerin Kimberley Bos aus den Niederlanden im zweiten Durchgang noch vom zweiten auf den vierten Platz ab.

"Die Läufe waren sehr inkonstant", sagte Neise, die diesen Umstand auch auf fehlende Trainingsfahrten im Herbst zurückführte: "Aber nach der Vorsaison hier ist es voll okay, ich bin mega zufrieden heute." Im Februar war Neise beim Saisonabschluss in Lettland nur Siebte geworden.

Platz zwei ging dort diesmal an Janine Flock aus Österreich, die damit den Rückstand auf Neise in der Weltcup-Gesamtwertung als erste Verfolgerin auf 44 Punkte verkürzt. Kim Meylemans, Siegerin in Altenberg in der Vorwoche, wurde Dritte. Behaupten muss sich Neise nun erst wieder im neuen Jahr bei ihrem Heim-Weltcup in Winterberg am 3. Januar.

Die drei anderen deutschen Frauen, die auf der komplexen Bahn in Sigulda am Start waren, konnten die Podestplätze schon ab dem ersten Lauf nicht angreifen. Die frühere Weltmeisterin Susanne Kreher (Oberbärenburg) fuhr dank einer Steigerung im zweiten Durchgang immerhin noch auf Rang sechs. Jacqueline Pfeifer (Olsberg) wurde Elfte, Corinna Leipold (Königssee) landete auf Rang 13.